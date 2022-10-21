С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт. Об этом пишет URA.RU, отмечая, что отправляют и мобилизованных и тех, то решил идти на фронт добровольцем.

Утром мобилизованных отправляли из военкомата Тракторозаводского и Ленинского районов. Среди тех, кого собрали военкоматы в этот раз, было много ранее получивших боевой опыт.

Мобилизованные рассказывают, что работодатели обещали сохранить им рабочие места. Но они рассчитывают и на помощь от государства, а также надеются, что все обещанные им выплаты будут приходить вовремя, так как многие из них сами содержали свои семьи.

Стоит отметить, что мобилизованных везут уже не только на фронт, но и с фронта. Но возвращают пока только погибших и раненных. Информации о том, сколько уже погибло мобилизованных с 21 сентября, пока нет. Тем не менее, во многих региональных СМИ публиковали истории россиян, которые погибли в зоне «военной спецоперации» менее чем через 2 недели после того, как им выдали повестки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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