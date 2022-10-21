Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

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Мобилизация в РФ продолжается с 21 сентября, и оказалось, что не всем мобилизованным пришли выплаты, обещанные властями.О том, что выплат нет, сообщают мобилизованные из разных регионов, пишет Ngs55.ru. Эта же проблема возникла и у мобилизованных из Омской области. И чтобы ускорить процесс ее начисления, омские мобилизованные решили записать видео. Ролик они опубликовали в паблике «Люди из Сибири. Братство ВВ» в соцсети «ВКонтакте».
Речь идет о выплате в 100 тыс. рублей, которую разово региональные власти пообещали мобилизованным.
Мобилизованные сообщили, что выплаты, которые обещали начислить с 17 октября, не пришли им. Видео было записано 22 октября. При этом мобилизованных уже со следующей недели отправляют на фронт.
В секретариате региона заверили, что выплаты будут, но с их перечислением возникли технические проблемы. Поэтому постепенно деньги перечислят. Проблему начисления выплат будут обсуждать в понедельник на совещании, чтобы найти способы ускорить этот процесс.
С такими темпами начисления мобилизованные вообще могут не увидеть своих денег, поскольку в регионы уже прибывают тела тех мобилизованных, которые были отправлены на фронт ранее. Некоторые из них погибли менее чем через 10 дней с момента вручения повестки.
Конечно же, такая ситуация заставляет мобилизованных добиваться всех обещанных выплат еще до их отправки на фронт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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