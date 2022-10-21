ПФР сообщил важную новость для тех, у кого пенсия от 10 до 27 тысяч рублей

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Российским пенсионерам, у которых размеры пенсий колеблются в диапазоне от 10 до 27 тысяч рублей, сообщили важную новость. Пожилым гражданам рассказали о неизбежном изменении, которое реализуется в текущем году. Благодаря этому, с ноября у многих людей пенсии вырастут, сообщает информационный портал PRIMPRESS.
Как говорят специалисты ПФР, речь идет о дополнительных деньгах, на получение которых могут рассчитывать многие пенсионеры. Это социальная доплата к пенсии, которая положена определенным категориям пожилых людей.
Рассчитывать на такие средства могут только неработающие пенсионеры и те, чей общий доход не дотягивает до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Под общим доходом в данном случае подразумевается не только пенсия, но и различные выплаты к ней, например, те, которые получают льготники, а также другие меры соцподдержки.
Если с учетом всех выплат пенсионер все равно получает сумму, меньшую прожиточного минимума, ему назначают доплату. С текущего года такие доплаты назначаются без подачи заявлений, то есть обращаться в ПФР нет никакой необходимости.
Как уточнили в фонде, если пенсионер устраивается на работу, начисление соцдоплаты для него прекращается. А когда он снова уволится, дополнительные деньги опять начнут поступать ему на счет. И приходить доплата будет со следующего месяца после того, как пенсионер уволится с работы. То есть тем, кто оставит работу в октябре, с ноября выплаты начнут поступать в другом размере, с учетом новой начисленной доплаты.
Отметим, что размеры минимумов для пенсионеров в России колеблются от 10 055 рублей в Белгородской области до 27 293 рублей на Чукотке. То есть суммы необходимых для выплаты пенсий будут находиться именно в таком диапазоне.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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