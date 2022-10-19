Кировский военком: Мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

Жителям Кировской области, попавшим под частичную мобилизацию, автоматически предоставят статус военнослужащих, однако контракты с Минобороны они подписывать не будут. Также мобилизованным не полагается региональная единовременная выплата. Об этом поведал военком Геннадий Боков на платформе «Объясняем. Кировская область», передает ГТРК «Вятка» .

«Ранее выплата предусматривалась только военнослужащим, желающим пойти на военную службу по контракту в именные подразделения Кировской области — рота «Вятка» и «дивизион Широнина», — сообщил военный комиссар.

Боков заверил, что в Вольске мобилизованным выдали военную форму и обеспечили их другими вещами. Что касается бронежилетов и касок, они будут выдаваться непосредственно перед отправкой для выполнения боевых задач.

Ситуация с обеспечением мобилизованных находится на контроле у главы региона Александра Соколова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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