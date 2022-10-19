Кировский военком: Мобилизованным не предусмотрена единовременная выплата

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Жителям Кировской области, попавшим под частичную мобилизацию, автоматически предоставят статус военнослужащих, однако контракты с Минобороны они подписывать не будут. Также мобилизованным не полагается региональная единовременная выплата. Об этом поведал военком Геннадий Боков на платформе «Объясняем. Кировская область», передает ГТРК «Вятка».
«Ранее выплата предусматривалась только военнослужащим, желающим пойти на военную службу по контракту в именные подразделения Кировской области — рота «Вятка» и «дивизион Широнина», — сообщил военный комиссар.
Боков заверил, что в Вольске мобилизованным выдали военную форму и обеспечили их другими вещами. Что касается бронежилетов и касок, они будут выдаваться непосредственно перед отправкой для выполнения боевых задач.
Ситуация с обеспечением мобилизованных находится на контроле у главы региона Александра Соколова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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