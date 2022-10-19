Во время СВО на Украине погиб 20-летний студент УрФУ

20-летний студент Уральского федерального университета Никита Недзельский погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.

Об этом рассказывает издание E1.RU.

Никита Недзельский учился в Екатеринбурге на факультете Института фундаментального образования и состоял в организации «Волонтеры Урала». Он родом из поселка Вынгапуровский Ямало-Ненецкого автономного округа.

В армию он попал срочником, а потом заключил военный контракт. Почему его призвали на срочную службу, непонятно, ведь он учился на очном отделении. Тем не менее, он попал на срочную службу, а поскольку согласился подписать контракт, то как контрактника его отправили в зону «военной спецоперации».

Стоит отметить, что на фронте уже гибнут и мобилизованные. Эту информацию подтверждают власти ряда регионов, в которые уже прибыли тела тех, кого мобилизовали в сентябре и октябре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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