Ярославский учебный центр отказывается возвращать мобилизованного мужа, отца троих детей

Юлия Тихановская пытается добиться, чтобы из учебного центра вернули ее мужа, отца троих детей.

Женщина рассказала, что Юрия Тихановского забрали в воинскую часть 10 октября, пишет 76.ru. А уже 12 октября в Госдуме дали отсрочку отцам троих детей, и 19 октября сообщили, что 9,5 тыс. отцов освобождены от мобилизации.

Со слов Юлии, сейчас она тратит все время на то, чтобы добиться возвращения мужа. Он много ей помогал в воспитании троих сыновей. Одной наладить быт ей сложно.

«Не хватает авторитета папы. Это мальчики. Они уже понимают, что сейчас не будет жесткого надзора. И показывать перед папой, что они мужчины, как-то не нужно», - рассказала Юлия.

Она отмечает, что продолжает ходить по всем возможным инстанциям, развернув большую борьбу за возвращение мужа в семью. Супруг ей рассказывает, что документы уже готовятся, но постоянно не хватает какой-то справки. Юлия же считает, что это лишь повод, так как командиры хотят сохранить группировку, которую формировали 10 дней. Тем не менее, она считает, что если по закону муж может вернуться и не хочет там оставаться, то его следует отпустить домой, и взять того, кто готов отправляться на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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