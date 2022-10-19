Ярославский учебный центр отказывается возвращать мобилизованного мужа, отца троих детей

Северянка рассказала, как ее парень только с пятого раза смог выехать из РФ
Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто...Подробнее
Юлия Тихановская пытается добиться, чтобы из учебного центра вернули ее мужа, отца троих детей.
Женщина рассказала, что Юрия Тихановского забрали в воинскую часть 10 октября, пишет 76.ru. А уже 12 октября в Госдуме дали отсрочку отцам троих детей, и 19 октября сообщили, что 9,5 тыс. отцов освобождены от мобилизации.
Со слов Юлии, сейчас она тратит все время на то, чтобы добиться возвращения мужа. Он много ей помогал в воспитании троих сыновей. Одной наладить быт ей сложно.
«Не хватает авторитета папы. Это мальчики. Они уже понимают, что сейчас не будет жесткого надзора. И показывать перед папой, что они мужчины, как-то не нужно», - рассказала Юлия.
Она отмечает, что продолжает ходить по всем возможным инстанциям, развернув большую борьбу за возвращение мужа в семью. Супруг ей рассказывает, что документы уже готовятся, но постоянно не хватает какой-то справки. Юлия же считает, что это лишь повод, так как командиры хотят сохранить группировку, которую формировали 10 дней. Тем не менее, она считает, что если по закону муж может вернуться и не хочет там оставаться, то его следует отпустить домой, и взять того, кто готов отправляться на фронт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто...Подробнее
Омский регион также стал одним из некоторых, где учредили базовый уровень готовности. Такая информация сегодня...Подробнее
На территории Ростовского региона, начиная с 19 октября, полицейские наряды приступили к дежурству по специальной...Подробнее
Руководители Ярославской области «в случае чего» могут объяснить, где расположены бомбоубежища в регионе. В настоящее...Подробнее
В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации. 32-летняя Алена...Подробнее
В Оренбуржье повестку получил мужчина с тремором конечностей. Об этом рассказывает издание Orenday.ru. Виталий Клюев...Подробнее
В конце сентября 37-летний житель Ярославской области Максим Коновалов заключил контракт с Минобороны для участия в...Подробнее
Как может измениться ситуация в экономике России и что ждет россиян грядущей зимой, рассказал почетный президент...Подробнее
В Архангельске продолжается мобилизация и уже набраны новые группы мужчин, которых пока направят в учебные части в...Подробнее
В ходе проведения частичной мобилизации военкоматам приходится прибегать к всевозможным методам. Как стало известно,...Подробнее
Комментировать