«Давайте, не моросите там»: семьи заключенных, собравшиеся у стен ИК, заявили об освобождении родных от поездки на СВО

В Челябинской области в одной из колоний проводили вербовку для участия в «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом пишет 74.ru.

Издание пообщалось с родными осужденных, отбывающих наказание в ИК-25, которые вначале согласились отправиться на фронт, но потом передумали. Женщины рассказали, что их родным обещали помилование, если они проведут полгода на фронте.

Многим идея получить свободу понравилась, поскольку за решеткой им предстоит провести еще не один год. Но были и те, кто вначале согласился, а потом передумал. По словам родных осужденных, добиться того, чтобы у них приняли отказ, было сложно.

Со слов Татьяны, ее жених рассказывал, что вербовал их мужчина, у которого было на груди три ордена. Он прилетел в колонию на вертолете, после чего всех построили и объяснили условия контракта. Появилась информация, что вербовку на территории ИК-25 проводил лично Евгений Пригожин, которого связывают ЧВК «Вагнер». Тех, кто согласился отправляться на фронт, отселили в отдельный барак, и им уже не нужно было ходить на работу.

Родные осужденных полагают, что вербовка проходила под давлением, поэтому и приехали в колонию, чтобы помешать отправке на фронт тех, кто на самом деле не хочет участвовать в «военной спецоперации».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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