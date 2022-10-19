Стоит ли ждать взлета цен на бензин в России

Мировые цены на нефть снова демонстрируют возрастающую динамику на фоне надвигающегося осенне-зимнего сезона. Все это вновь актуализирует вопрос цен на бензин и другое моторное топливо, и в первую очередь возможности его удорожания на российских АЗС. Четкого ответа на него по-прежнему нет. Как свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, биржевые цены на зимнее дизтопливо по итогам завершившейся торговой недели обновили очередной максимум.

Стоимость зимнего дизтоплива по итогам недели выросла на 3,3% и достигла 69?390 рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен две недели назад — 69?224 рублей за тонну, который, в свою очередь, обновил рекорд декабря 2021-го, когда тонна солярки продавалась за 67?280 рублей.

Самое же интересное заключается в том, что оптовая стоимость бензинов на уходящей неделе, напротив, опустилась до минимумов 2016 года. Так, цена Аи-92 на бирже за неделю снизилась на 2%, до 36?300 рублей за тонну, побив рекорды последних лет. В настоящий момент оптовые цены на данный вид топлива находятся на уровне сентября 2016 года.

Стоимость 95-го бензина на уходящей неделе снизилась на 1,2%, до 38?238 рублей за тонну. Это ниже минимального значения 2020-го, установленного в апреле — 40 768 рублей за тонну.

Несмотря на активную динамику цен как на нефтяных, так и на топливных биржах, цены на бензин и дизтопливо на АЗС живут собственной жизнью, что, по всей видимости, продолжится и в грядущий зимний период.

По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, стоимость сырой нефти в конечной цене топлива составляет менее 10%. Самая большая доля (почти 40%) в ней приходится на НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых. Еще 20% от стоимости топлива составляет акциз.

«Поэтому изменение цены на нефть на рынке практически не влияет на стоимость топлива для конечного потребителя. Учитывая, что цены на бензин являются неким социально значимым индикатором, уровень их роста всегда находится под пристальным вниманием регулятора, поэтому вряд ли можно предположить их существенный рост. Думаю, на следующие 12 месяцев — в пределах 3–5%», — пояснил Дмитрий Скрябин.

Эксперт напоминает, что уже были прецеденты, когда крупные нефтяные компании осознанно или по «настоятельной просьбе» шли на ограничение цен на бензин в случае их существенного роста. Помимо прочего, на цены могут оказывать влияние и другие факторы местного или сезонного толка.

«Известно, что в осенний период розничная цена на топливо несколько поднимается. Это происходит по нескольким факторам: переход на зимний период и нужда сельскохозяйственной техники в топливе», — говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, сейчас происходит переориентировка поставок топлива с внешнего на внутренний рынок, что, несомненно, повышает конкуренцию и снижает розничную цену.

Общий вывод, который можно сделать на основе имеющихся на сегодняшний день данных по топливному рынку, сводится к тому, что, как бы ни менялись цены на сырую нефть, розничная стоимость топлива на нынешний осенне-зимний период вряд ли сильно изменится. В первую очередь это касается бензина и дизельного топлива.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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