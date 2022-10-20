Продавцы пермских военторгов: «Покупатели продолжат приходить»

Северянка рассказала, как ее парень только с пятого раза смог выехать из РФ
Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто...Подробнее
После объявления в России частичной мобилизации в военторгах произошел невиданный наплыв покупателей. Продавцы пермских специализированных магазинов, таких как «Линкор» и «Полигон», рассказали, как идет торговля. По их словам, в последнее время ажиотаж несколько спал и покупателей стало меньше. Но мобилизованные, контрактники и добровольцы все же делают покупки.
Также военторги посещают военнослужащие, которые уже побывали на спецоперации, и собираются вернуться в зону боевых действий. Продавцы отмечают, что покупают, как правило, берцы, шапки-маски, подшлемники, флисовые шапки, а также интересуются термобельем. Пользуются спросом теплые костюмы, носки, футболки и трусы.
В магазин также приходят за тактическими перчатками и очками. Берут фляги, котелки, наборы из вилки, ложки и ножа. Приходят за товарами первой необходимости, такими как рюкзаки и теплые вещи. Продавцы также подчеркивают, что цены остались на прежнем уровне. В магазине «Блокпост» рассказали, что по сравнению с последними днями сентября поток покупателей снизился на 40%. Сейчас покупают флисовые костюмы «Горка», нательное флисовое белье, балаклавы, разгрузочные жилеты, наколенники, налокотники, фонарики и мультитулы, рассказали сотрудники магазина.
Они также сообщили, что цены на товары остаются прежними, а некоторые элементы экипировки продают по акции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизация вынудила некоторых россиян покинуть страну, так как на фронт они ехать не захотели. В числе тех, кто...Подробнее
Омский регион также стал одним из некоторых, где учредили базовый уровень готовности. Такая информация сегодня...Подробнее
На территории Ростовского региона, начиная с 19 октября, полицейские наряды приступили к дежурству по специальной...Подробнее
Руководители Ярославской области «в случае чего» могут объяснить, где расположены бомбоубежища в регионе. В настоящее...Подробнее
В Красноярске мать троих детей пытается добиться, чтобы ее мужу предоставили отсрочку по мобилизации. 32-летняя Алена...Подробнее
В Оренбуржье повестку получил мужчина с тремором конечностей. Об этом рассказывает издание Orenday.ru. Виталий Клюев...Подробнее
В конце сентября 37-летний житель Ярославской области Максим Коновалов заключил контракт с Минобороны для участия в...Подробнее
Как может измениться ситуация в экономике России и что ждет россиян грядущей зимой, рассказал почетный президент...Подробнее
В Архангельске продолжается мобилизация и уже набраны новые группы мужчин, которых пока направят в учебные части в...Подробнее
В ходе проведения частичной мобилизации военкоматам приходится прибегать к всевозможным методам. Как стало известно,...Подробнее
Комментировать