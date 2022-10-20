Продавцы пермских военторгов: «Покупатели продолжат приходить»

После объявления в России частичной мобилизации в военторгах произошел невиданный наплыв покупателей. Продавцы пермских специализированных магазинов, таких как «Линкор» и «Полигон», рассказали, как идет торговля. По их словам, в последнее время ажиотаж несколько спал и покупателей стало меньше. Но мобилизованные, контрактники и добровольцы все же делают покупки.

Также военторги посещают военнослужащие, которые уже побывали на спецоперации, и собираются вернуться в зону боевых действий. Продавцы отмечают, что покупают, как правило, берцы, шапки-маски, подшлемники, флисовые шапки, а также интересуются термобельем. Пользуются спросом теплые костюмы, носки, футболки и трусы.

В магазин также приходят за тактическими перчатками и очками. Берут фляги, котелки, наборы из вилки, ложки и ножа. Приходят за товарами первой необходимости, такими как рюкзаки и теплые вещи. Продавцы также подчеркивают, что цены остались на прежнем уровне. В магазине «Блокпост» рассказали, что по сравнению с последними днями сентября поток покупателей снизился на 40%. Сейчас покупают флисовые костюмы «Горка», нательное флисовое белье, балаклавы, разгрузочные жилеты, наколенники, налокотники, фонарики и мультитулы, рассказали сотрудники магазина.

Они также сообщили, что цены на товары остаются прежними, а некоторые элементы экипировки продают по акции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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