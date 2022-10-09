Сергей Аксенов рассказал о сроках починки крымского моста

Глава крымской республики Сергей Аксенов рассказал о прогнозируемых сроках полного восстановления функционирования моста через Керченский пролив. Объект был поврежден 8 октября после взрыва на нем грузовика. Были разрушены две автомобильные нитки между Краснодаром и Керчью. Аксенов заявил, что в течение одного – полутора месяцев планируется починить все повреждения и запустить транспортное сообщение по объекту в прежнем объеме.

"Думаю, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. По крайней мере, пока такие ожидания" – сказал Аксенов.

В настоящий момент со стороны крымского побережья находится около 800 грузовых транспортных средств. В ближайшие дни их переправят на противоположный берег. Аксенов отметил, что грузовые перевозки по мосту через Керченский пролив планируется опять запустить к середине октября.









Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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