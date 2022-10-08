Еще один военкомат подожгли в России минувшей ночью. Как сообщает UFA1.RU, поджог был в военкомате в селе Архангельском в Башкирии.

Со слов чиновников, поджог устроили неизвестные в ночь выходных. Местные жители разместили фото последствий пожара. Судя по ним, огонь затронул один кабинет.

Администрация муниципалитета подтвердила, что был пожар в военкомате, но не стала подробно комментировать произошедшее. В МВД Башкирии также не дали подробных комментариев.

«Информации об этом не имеется», — заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что поджоги военкоматов фиксируют во многих регионах РФ. Они начались после того как 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Такими действиями, судя по всему, жители некоторых населенных пунктов пытаются уничтожить личные дела и избежать отправки на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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