Десятки, а то и сотни тысяч рублей приходится тратить россиянам на сборы, если их мобилизуют.

Государство должно обеспечивать мобилизованных всем необходимым, но на практике, как оказалось, к мобилизации Минобороны готово не было. И сейчас, понимая, что можно ничего не получить из необходимого, либо получить амуницию плохого качества, а также неполные аптечки, мужчины тратят семейные сбережения, чтобы собраться на фронт.

Так происходит во многих регионах, в том числе и в Омской области, пишет Ngs55.ru.

Со слов Сергея, которого тоже отправляют на фронт, ему пришлось потратить 25 тыс. рублей, чтобы собраться на фронт. И некоторые товары сейчас вообще сложно найти. Но это не предел трат. У его знакомого на сборы ушло 35 тыс. рублей, из которых 5 тыс. было потрачено на лекарства.

При этом мобилизованные жалуются, что им не выплачивают обещанные сотни тысяч рублей, а начислили около 25 тыс. рублей. При этом до мобилизации у большинства мобилизованных зарплата была гораздо выше.

Сейчас же их семьи остаются без дохода, а семейные накопления вынуждены тратить на то, чтобы собраться на фронт и отправиться на передовую, биться за территории, которые РФ уже объявила своими.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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