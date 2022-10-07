Потерявшему ногу параатлету Игнатову пришла повестка из военкомата

Сегодня, 14:14

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Потерявшему ногу параатлету Игнатову пришла повестка из военкомата
Фото из открытых источников

Параатлет и блогер Дмитрий Игнатов сообщил о том, что даже ему, человеку с инвалидностью, пришла повестка из военкомата в рамках частичной мобилизации.

Срочную службу он проходил в Северодвинске десять лет назад. Тогда же на него там свалилась ракетная установка С-300. Следствием инцидента стала ампутация ноги, пишет МК.

Затем была реабилитация, в ходе которой Дмитрий решил стать участником Паралимпийских игр и попробовать себя в качестве телеведущего.

И вот недавно ему пришла повестка. Он позвонил в военкомат, во время беседы «с дежурным посмеялись», а затем решил нанести личный визит, чтобы выяснить, как человека с инвалидностью могут призывать.

«Сначала хотели отправить на врачебную комиссию, но потом опомнились», - приводит его слова газета.

Игнатов отметил, что в итоге никто его не призывает, это была просто проверка документов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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