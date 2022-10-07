Какие болезни освобождают от воинской обязанности

Категорию годности военнообязанного можно узнать, заглянув в его военный билет. Дмитрий Кашка, медицинский юрист, рассказал о том, какие болезни являются основанием для освобождение от мобилизации. Указанная в военном билете категория «А» указывает на то, что человек годен к военной службе. «Б» означает, что человек годен к службе с незначительными ограничениями. «В» указывает на то, что гражданин ограниченно годен к военной службе. Категория «Г» означает, что военнообязанный временно не годен, а «Д» — не годен к несению военной службы. Последняя категория дается, если у человека довольно тяжелые заболевания. Например, это гипертония 3 степени, ВИЧ и рассеянный склероз, острые формы туберкулеза, экземы, псориазы, муковисцидоз, эпилепсия с приступами чаще 5 раз в год, полная глухота и другие болезни.

Если, например, военнообязанный получил повестку, но он болен: руку сломал или ковид, то ему положена временная отсрочка на пару месяцев.

Если человек перенес тяжелую болезнь — диабет, астму, инфаркт, то его могут освободить от мобилизации только при тяжелой стадии заболевания. Каждый конкретный случай рассматривается индивидуально.

В любом случае надо предоставить в военкомат медицинские документы и настаивать на комиссии. Согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» гражданин имеет право не являться по повестке, если на это есть уважительные причины, которые должны быть подтверждены документами. Речь идет о наличии заболевания у призывника или в связи с тяжелым состоянием здоровья его родственников или с их смертью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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