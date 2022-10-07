Какие болезни освобождают от воинской обязанности

Как изменилось отношение к русским в Казахстане за последние недели, рассказал житель Новосибирска
Как изменилось отношение к русским в Казахстане за последние недели, рассказал житель Новосибирска. Мужчина переехал в...Подробнее
Категорию годности военнообязанного можно узнать, заглянув в его военный билет. Дмитрий Кашка, медицинский юрист, рассказал о том, какие болезни являются основанием для освобождение от мобилизации. Указанная в военном билете категория «А» указывает на то, что человек годен к военной службе. «Б» означает, что человек годен к службе с незначительными ограничениями. «В» указывает на то, что гражданин ограниченно годен к военной службе. Категория «Г» означает, что военнообязанный временно не годен, а «Д» — не годен к несению военной службы. Последняя категория дается, если у человека довольно тяжелые заболевания. Например, это гипертония 3 степени, ВИЧ и рассеянный склероз, острые формы туберкулеза, экземы, псориазы, муковисцидоз, эпилепсия с приступами чаще 5 раз в год, полная глухота и другие болезни.
Если, например, военнообязанный получил повестку, но он болен: руку сломал или ковид, то ему положена временная отсрочка на пару месяцев.
Если человек перенес тяжелую болезнь — диабет, астму, инфаркт, то его могут освободить от мобилизации только при тяжелой стадии заболевания. Каждый конкретный случай рассматривается индивидуально.
В любом случае надо предоставить в военкомат медицинские документы и настаивать на комиссии. Согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» гражданин имеет право не являться по повестке, если на это есть уважительные причины, которые должны быть подтверждены документами. Речь идет о наличии заболевания у призывника или в связи с тяжелым состоянием здоровья его родственников или с их смертью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Как изменилось отношение к русским в Казахстане за последние недели, рассказал житель Новосибирска. Мужчина переехал в...Подробнее
Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров сказал, что в регионе выявлено около 20 случаев уклонения от...Подробнее
Военком Челябинской области Андрей Максуров сообщил, что в регионе мобилизовали первых медиков и пока это только...Подробнее
Из-за мобилизации пограничники не выпустили на отдых в Турцию 31-летнего жителя Ярославля. Мужчина рассказал, что...Подробнее
Что делать тем, у кого есть проблемы со здоровьем, но об этом не знают в военкомате, рассказал начальник центра...Подробнее
Соединенным Штатам Америки следует решиться на специальную операцию по физическому устранению российского президента...Подробнее
Компания SpaceX провела очередной 64-й запуск на орбиту спутников для реализации программы Starlink по предоставлению...Подробнее
Военком Челябинской области Андрей Максуров дал свой комментарий журналисту информационного сетевого издания 74.ru...Подробнее
Юрист из Перми Магомед Кантаев ответил на ряд вопросов, касающихся частичной мобилизации, объявленной в России 21...Подробнее
Мобилизация в РФ продолжается и сейчас, как оказалось, на фронт можно уехать, даже если военно-учетная специальность,...Подробнее
Комментировать