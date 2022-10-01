Житель Екатеринбурга сообщил об эмиграции в Казахстан

Из России тысячи мужчин уехали в другие страны, поскольку не захотели, чтобы их мобилизовали и отправили на фронт.

В частности, выезжали мужчины в Казахстан, поскольку с этой страной у России безвизовый режим, пишет Е1.

30-летний житель Екатеринбурга Сергей, работавший в IT-сфере, рассказал, что не хотел на фронт. И, получая информацию, что военкоматы забирают всех без разбора, решил переждать мобилизацию в Казахстане. Таких как он оказалось немало.

Мужчина отметил, что добирался в Казахстан долго, так как на КПП в сторону Казахстана огромные пробки. По прибытию в Казахстан также немало проблем. Сейчас города там забиты приезжими гражданами РФ, которые бегут от мобилизации. Поэтому найти место в гостинице или снять квартиру очень тяжело.

«Мы только покинули свою страну из-за того, что не хотели мириться с тем, что нам говорят, и не хотим покидать эту страну по той же причине. Тут хотя бы нас никуда не мобилизуют», - сказал Сергей.

Стоит отметить, что сейчас в Екатеринбурге сложно достать билеты на турпоездки в Казахстан, не менее сложно попасть и в Грузию. Но это не останавливает тех, кто хочет избежать мобилизации и они готовы сутками стоять в очереди на выезд, лишь бы не попасть на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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