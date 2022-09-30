Михаил Саакашвили назвал опасным массовый въезд россиян в Грузию

Сегодня, 17:09

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Михаил Саакашвили назвал опасным массовый въезд россиян в Грузию
Фото из открытых источников

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в Украине занимал должность губернатора Одесской области, сейчас весьма озабочен тем, что граждане РФ массово едут в Грузию. Бывший лидер страны уверен: колоссальные потоки уклонистов от частичной мобилизации из России станут причиной нежелательных демографических проблем для этой республики Кавказа. Об этом написали корреспонденты информационного новостного онлайн-издания «Новые Известия». 

Саакашвили, находящийся в данный момент под арестом, опубликовал свой пост об этом на страницах социальных сетей. Массовый переезд людей из РФ в Грузию резко увеличился после старта СВО на территории Украины. 

Саакашвили сейчас заявил: «Я совсем не для этого строил Батуми и другие города своей страны, чтобы русские покупали там квартиры, а грузины ехали в Германию собирать клубнику». 

Как известно, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года, а 1 октября власти страны отдали приказ о его аресте. Ранее грузинский суд заочно вынес ему обвинительные приговоры по двум уголовным делам. Находящийся в грузинской тюрьме за превышение полномочий Саакашвили, имеющий также украинское гражданство, уже объявлял 50-дневную голодовку. Теперь он призвал правительство Грузии прекратить выдачу беженцам РФ грузинских паспортов. 

По глубокому убеждению бывшего президента республики, такие санкции должны лишить влияния Россию на внутреннюю политику страны. 

Ранее представители партии Саакашвили в Грузии предложили ввести «оккупационный сбор» в $350 для россиян, приезжающих в страну.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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