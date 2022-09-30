Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию
Призывник из города Екатеринбурга объяснил, как он, не нарушая закон, смог аннулировать свою повестку на частичную...Подробнее
Призывник из города Екатеринбурга объяснил, как он, не нарушая закон, смог аннулировать свою повестку на частичную мобилизацию. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн издания e1.ru.
Получив повестку, 34-летний Дмитрий сразу пришел в военкомат и принес с собой пакет документов, необходимых для отсрочки. Молодой человек ранее служил в армии, в военном билете записано воинское звание младший сержант. У призывника боевого опыта нет. Он отслужил лишь один год срочной службы.
«Мне пришла повестка, однако, как работнику узла связи, по закону мне полагается отсрочка от нынешней ЧМ, объявленной в стране. На своей работе я оформил справку для военкомата. В документе указывалось, что руководство учреждения задействует меня в работах по обеспечению целостности функционирования средств связи. Ещё я подготовил копию моего трудового договора, копию диплома об образовании. Такие документы я принес в Верх-Исетский военкомат. Работники военкомата ознакомились с набором моих подтверждающих бумаг и повестку на мобилизацию сразу аннулировали. Проблем с этим не возникло никаких», — рассказал Дмитрий.
Мужчина считает, что первоначально, массово отправляя повестки, сотрудникам просто было некогда разбираться во всех нюансах российского законодательства.
«По всей России сейчас постоянно выходят репортажи о людях, которых мобилизовали необоснованно. Это странно. Либо граждане знают о том, что они не подходят, но все равно хотят, чтобы их мобилизовали, либо они просто не умеют разговаривать и решать возникшие проблемы», — считает наш собеседник.
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Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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