Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

Призывник из города Екатеринбурга объяснил, как он, не нарушая закон, смог аннулировать свою повестку на частичную мобилизацию. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн издания e1.ru.

Получив повестку, 34-летний Дмитрий сразу пришел в военкомат и принес с собой пакет документов, необходимых для отсрочки. Молодой человек ранее служил в армии, в военном билете записано воинское звание младший сержант. У призывника боевого опыта нет. Он отслужил лишь один год срочной службы.

«Мне пришла повестка, однако, как работнику узла связи, по закону мне полагается отсрочка от нынешней ЧМ, объявленной в стране. На своей работе я оформил справку для военкомата. В документе указывалось, что руководство учреждения задействует меня в работах по обеспечению целостности функционирования средств связи. Ещё я подготовил копию моего трудового договора, копию диплома об образовании. Такие документы я принес в Верх-Исетский военкомат. Работники военкомата ознакомились с набором моих подтверждающих бумаг и повестку на мобилизацию сразу аннулировали. Проблем с этим не возникло никаких», — рассказал Дмитрий.

Мужчина считает, что первоначально, массово отправляя повестки, сотрудникам просто было некогда разбираться во всех нюансах российского законодательства.

«По всей России сейчас постоянно выходят репортажи о людях, которых мобилизовали необоснованно. Это странно. Либо граждане знают о том, что они не подходят, но все равно хотят, чтобы их мобилизовали, либо они просто не умеют разговаривать и решать возникшие проблемы», — считает наш собеседник.

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Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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