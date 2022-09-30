Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом

Сегодня, 08:29

0

Image 16+
Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом
Фото из открытых источников

Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом.

У 28-летнего Алексея уже есть двое детей, а его жена Мария сейчас на 27-й неделе беременности. Но это в военкомате не посчитали основанием для отсрочки и решили мужчину отправить в окопы, пишет E1.RU.

Стоит отметить, что Алексей работает формовщиком на заводе «Берит». Мужчина служил, но закончил службу в звании рядового, а в боевых действиях никогда не участвовал.  Сейчас он помимо работы много помогает жене дома, поскольку она уже на большом сроке беременности, и выполнять домашние дела ей не просто, учитывая то, что заботиться приходится и о старших детях.

Повестку за Алексея получила его мать, но он решил все равно сходить в военкомат по месту прописки. И ему заявили, что его мобилизуют, поскольку у него не четверо детей. Обращать внимание на слова о том, что жена на позднем сроке беременности и у нее проблемы со здоровьем, военкомы не стали.

«У жены плохо со здоровьем, а помочь нам некому. Из денег осталась только моя последняя зарплата. Мы живем на съемной квартире, нужно платить за кредиты, а работал я один. Мне хотя бы отсрочку, пока не родится ребенок», — говорит Алексей.

Он понимает, что выплаты получит не скоро, а перед отправкой на фронт придется многое приобретать за свои деньги. К тому же непонятно, сколько теперь будет государство платить тем, кого отправляет на фронт, поскольку бои уже проходят на территориях, которые РФ присоединила.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

Сегодня, 09:04

Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом

Сегодня, 08:29

В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

Вчера, 22:09

Предприниматель Пригожин в ответ на заявление Кадырова предложил отправлять «ушлепков босыми на фронт» 

Вчера, 20:46

Три нижегородских депутата Госдумы России попали в санкционный список США

Вчера, 18:34

Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

Вчера, 18:34

Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

Вчера, 15:39

В Новосибирской области вручили повестки мужчинам без боевого опыта

Вчера, 13:39

E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в Ростов

Вчера, 12:24

В аптеках Челябинска рассказали, что закупают мобилизованные граждане России

Вчера, 11:49

Генерал-лейтенант Гурулёв назвал ошибкой использование ВС из России БТГ на широком фронте

Вчера, 00:09

Пригожин объяснил инициативу парламента Башкирии привлечь к участию в СВО заключенных желанием чиновников остаться в тепле и комфорте

30-09-2022, 16:38

Мобилизованные выстроились в очередь к нотариусам

30-09-2022, 16:14

Россиянин смог найти пропускной пункт на границе с Казахстаном без очереди

30-09-2022, 13:19

Призывники РФ по двенадцать часов мерзнут на улице перед казармой

30-09-2022, 10:24

В военкомате рассказали о том, можно ли мобилизованным изменить категорию годности

30-09-2022, 09:39

Мужское население РФ сократилось на 400 тысяч человек за два года

30-09-2022, 09:09

Мобилизованных красноярцев просят приобретать бронежилеты и перчатки

30-09-2022, 08:59

Ветераны горячих точек рассказали, как вернуться живым после СВО ВС России

30-09-2022, 08:54

В Ярославской области нотариусы сообщили, зачем люди оформляют доверенности

30-09-2022, 08:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

Сегодня, 09:04

0

Призывник из города Екатеринбурга объяснил, как он, не нарушая закон, смог аннулировать свою повестку на частичную...

Подробнее
Экономисты рассказали о последствиях новых санкций против РФ

Экономисты рассказали о последствиях новых санкций против РФ

Вчера, 08:39

0

Присоединение украинских территорий повлекло новый пакет санкций против России. Антироссийские санкции уже объявили...

Подробнее
Мобилизованных в Екатеринбурге уже принялись отправлять самолетами на юг РФ

Мобилизованных в Екатеринбурге уже принялись отправлять самолетами на юг РФ

29-09-2022, 14:19

0

Мобилизованных из Екатеринбурга уже принялись отправлять в южные регионы России на самолетах. По информации местного...

Подробнее
В аптеках Челябинска рассказали, что закупают мобилизованные граждане России

В аптеках Челябинска рассказали, что закупают мобилизованные граждане России

Вчера, 11:49

0

Мобилизованные, перед отправкой на фронт, не только приводят в порядок документы, пишут завещания, закупают спальники и...

Подробнее
Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

Вчера, 15:39

0

Народный избранник Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев рассказал о том, что практически все призывники,...

Подробнее
В Красноярске суд признал законной мобилизацию мужчины, не служившего в армии

В Красноярске суд признал законной мобилизацию мужчины, не служившего в армии

29-09-2022, 12:24

0

В Красноярске выпускник военной кафедры Сергей Заборовский оспорил повестку в военкомат в суде. Октябрьский районный...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

Вчера, 18:34

0

В городе Екатеринбурге близкие резервистов, мобилизованных в армейские подразделения, высказывают массовые жалобы на...

Подробнее
В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

Вчера, 22:09

0

Люди, проживающие в городе Екатеринбурге, высказывают жалобы на то, что мобилизованные резервисты ведут себя...

Подробнее
Губернатор Прикамья распорядился пресекать жалобы на мобилизацию в соцсетях

Губернатор Прикамья распорядился пресекать жалобы на мобилизацию в соцсетях

29-09-2022, 15:04

0

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился отслеживать обращения в соцсетях. Речь идет о том, что жители...

Подробнее
E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в Ростов

E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в Ростов

Вчера, 12:24

0

Несмотря на запрет на полеты в регионах, граничащих с Украиной, сервис мониторинга авиаполетов Flightradar24 засек...

Подробнее