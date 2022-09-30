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Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом.
У 28-летнего Алексея уже есть двое детей, а его жена Мария сейчас на 27-й неделе беременности. Но это в военкомате не посчитали основанием для отсрочки и решили мужчину отправить в окопы, пишет E1.RU.
Стоит отметить, что Алексей работает формовщиком на заводе «Берит». Мужчина служил, но закончил службу в звании рядового, а в боевых действиях никогда не участвовал. Сейчас он помимо работы много помогает жене дома, поскольку она уже на большом сроке беременности, и выполнять домашние дела ей не просто, учитывая то, что заботиться приходится и о старших детях.
Повестку за Алексея получила его мать, но он решил все равно сходить в военкомат по месту прописки. И ему заявили, что его мобилизуют, поскольку у него не четверо детей. Обращать внимание на слова о том, что жена на позднем сроке беременности и у нее проблемы со здоровьем, военкомы не стали.
«У жены плохо со здоровьем, а помочь нам некому. Из денег осталась только моя последняя зарплата. Мы живем на съемной квартире, нужно платить за кредиты, а работал я один. Мне хотя бы отсрочку, пока не родится ребенок», — говорит Алексей.
Он понимает, что выплаты получит не скоро, а перед отправкой на фронт придется многое приобретать за свои деньги. К тому же непонятно, сколько теперь будет государство платить тем, кого отправляет на фронт, поскольку бои уже проходят на территориях, которые РФ присоединила.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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