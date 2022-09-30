В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

Люди, проживающие в городе Екатеринбурге, высказывают жалобы на то, что мобилизованные резервисты ведут себя неподобающим образом. Как утверждают жители этого города, многие призванные рекруты праздно разгуливают по городским улицам в нетрезвом виде. При этом они пристают к местным гражданам и даже устраивают драки. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-издания e1.ru.

Один из таких конфликтов случился в магазине «Монетка» на улице Дорожной, 17.

«Магазину запретили продавать алкоголь военным. Они подговорили гражданских лиц, чтобы те им купили водку. Гражданские отказались, на этой почве разгорелся конфликт, — объяснила девушка, снявшая сцену потасовки на видео.

Такое поведение мужчин в военной форме вызвало у девушки крайне неприятные эмоции.

«Мобилизованные призывники устроили целую драку с местными людьми. Это они так родину приехали защищать? А водку обязательно пить или это для храбрости? Наверное, нам такие сцены еще долго наблюдать придется», — говорит автор ролика.

Ограничить продажу алкоголя магазинам порекомендовала администрация Чкаловского района. Ранее толпы мобилизованных наводнили Veer Mall, а другие призывники жаловались, что вынуждены по 12 часов мерзнуть на улице перед казармой и жечь костры, чтобы согреться. С жалобами на условия содержания выступали и родные мобилизованных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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