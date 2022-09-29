Три нижегородских депутата Госдумы России попали в санкционный список США

Экономисты рассказали о последствиях новых санкций против РФ
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Министерство финансов Соединенных Штатов Америки расширило список санкций граждан и предприятий Российской Федерации. Эту информацию сообщили журналисты издания НИА Нижний Новгород.
Под американские санкции попала Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, вице-премьер РФ Александр Новак, члены семей зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. Одновременно в санкционный список внесены все сенаторы Совета Федерации, в том числе Александр Вайнберг и Владимир Лебедев, которые представляют Нижегородскую область. Из организаций санкции США наложены на ООО «Новострим», АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль» и другие предприятия Нижнего Новгорода.
Несколько ранее Европейский союз записал в санкционные списки 4 граждан Нижегородской области и писателя Захара Прилепина. Австралия наложила свои санкции на 3 народных избранников Государственной думы из Нижнего Новгорода, а на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина наложены санкции Канады и Великобритании. Кроме того, нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» и авиационный завод «Сокол» попали в санкционный список США. В отношении Арзамасского машиностроительного завода санкции были введены со стороны Великобритании, арзамасский завод «Темп-Авиа» попал под санкции Канады, а против Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде санкции были введены со стороны США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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