Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

В городе Екатеринбурге близкие резервистов, мобилизованных в армейские подразделения, высказывают массовые жалобы на недостаточную организацию их проживания и бытовые условия. Как рассказала родная сестра одного из призывников, военный городок оказался просто не подготовленным к приему такого наплыва рекрутов. Об этом написали корреспонденты информационного новостного онлайн-издания JustMedia.

Новобранцы не смогли даже поспать. Форма, которую выдали новоиспеченным бойцам, оказалась почти бесполезной.

«Всех ребят почти двое суток продержали на улице, в холоде! Форма, которую они получили, вообще не сохраняет тепло. Приятель моего брата поднял шум, высказал свое возмущение, стал бегать, наводить порядок, он оказался боевым парнем. Ориентировочно в 9:00, в конце концов, всех призывников заселили в казарму. Потом брат рассказывал о том, что все резервисты сильно простыли, у них текут сопли, а ведь их на улице насчитали несколько сотен человек. Я пыталась сделать снимок, однако им всем разрешили лишь телефоны с кнопками», — объяснила сестра.

В казарме мобилизованные «выспались, как люди», на кроватях и в тепле; здесь их хоть накормили. Но в сборах мужчины провели целый день.

«Организация по частичной мобилизации — полный ноль, рекруты на протяжении 2 дней сами бегали, всё узнавали, что они должны делать. У многих нервы не выдерживали, дрались, кто-то даже перепил. Были случаи, что у парней пропадали сумки, и они оставались без своих вещей. Когда их куда-то отправят, не говорят», — поделилась горожанка.

Ранее мобилизованный врач из Прикамья показал условия содержания в учебном центре в Свердловской области. А пермские призывники пожаловались, что сутками сидят в автобусах. Губернатор края потребовал проверить информацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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