В Новосибирской области вручили повестки мужчинам без боевого опыта

В Новосибирской области работники военкоматов вручают повестки даже мужчинам, которые не имеют боевого опыта и никогда не служили в армии. Об этом сообщает местное издание «НГС».

27-летний Алексей никогда не служил в армии - у него псориаз, а также он перенес серьезную травму после перелома голеностопа. В военкомате его признали ограниченно годным, поставили специальность «водитель». И это при том, что категория прав у него В - то есть только на легковые автомобили.

«Зашел в военкомат и спросил: «Как же так происходит, ведь обещали призывать только служивших?» На что мне ответили: «Ну вы приезжайте с вещами по повестке, собирайте справки, какие у вас есть. А вообще, мы отправляли сегодня водителей, которые тоже нигде не служили», — говорит Алексей.

Мужчина женат, супруга беременна вторым ребенком. Первенцу его 1 год и 8 месяцев.

Семья сразу же начала заливаться слезами. Однако дело было решено - повестку отозвали после вмешательства непосредственного руководителя молодого человека, который сообщил военкому, что тот работает на предприятии, имеющем мобилизационное задание.

Медработник Елена тоже шокирована полученной повесткой. Она звонила в военкомат, говорила, что у нее нет ни опыта, ни стажа, ни даже соответствующей записи в трудовой.

«На это мне ответили, что всё равно надо приезжать. У меня даже сертификат для занятия медицинской деятельностью просрочен», — возмущается женщина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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