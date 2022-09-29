E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в Ростов

Экономисты рассказали о последствиях новых санкций против РФ
Присоединение украинских территорий повлекло новый пакет санкций против России. Антироссийские санкции уже объявили...Подробнее
Несмотря на запрет на полеты в регионах, граничащих с Украиной, сервис мониторинга авиаполетов Flightradar24 засек рейсы из Кольцово в аэропорт Платов.
Было свершено уже несколько полетов из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону. Рейсы выполняют «Уральские авиалинии», пишет E1.RU. Перелеты совершают Airbus A321 вместимостью 220 человек.
Компания «Уральские авиалинии» не дает комментариев касательно этих полетов. Но, судя по всему, как раз этими самолетами в зону конфликта доставляют мобилизованных. Отправки идут уже несколько дней.
Поэтому можно ожидать, что мобилизованные с Урала вскоре тоже будут на фронте, хотя с момента начала мобилизации не прошло и двух недель.
В том, что на фронт нужно бросать подкрепление, заявляли многие эксперты. Военкомы же отмечают, что по ряду военно-учетных специальностей достаточно нескольких дней подготовки.
Но, судя по ситуации, мобилизованные далеко не все отправляются в зону конфликта с уверенностью в том, что вернуся домой. Поэтому многие мобилизованные составляют генеральные доверенности на свое имущество, а также вверяют доверенным лицам право представлять их интересы в любых инстанциях. Также многие мобилизованные пишут перед отправкой на фронт завещания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Присоединение украинских территорий повлекло новый пакет санкций против России. Антироссийские санкции уже объявили...Подробнее
Мобилизованных из Екатеринбурга уже принялись отправлять в южные регионы России на самолетах. По информации местного...Подробнее
Лица с определенными заболеваниями не будут мобилизованы, но им придется доказать военкомату наличие этих заболеваний....Подробнее
В Красноярске выпускник военной кафедры Сергей Заборовский оспорил повестку в военкомат в суде. Октябрьский районный...Подробнее
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился отслеживать обращения в соцсетях. Речь идет о том, что жители...Подробнее
Тысячи россиян спешат покинуть Россию из-за мобилизацию. И доказательством этому являются огромные пробки...Подробнее
Военкомат Шалинского района Свердловской области решил не мелочиться и отправить на фронт всех молодых мужчин из...Подробнее
Бои в Харьковской области продолжаются бои, и о ситуации в районе Купянска рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он...Подробнее
В нотариальных конторах Москвы и других российских городов наблюдаются большие очереди. Клиентами нотариусов сегодня...Подробнее
Глава совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш рассказал, какие автомобили страна может...Подробнее
Комментировать