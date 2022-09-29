E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в Ростов

Несмотря на запрет на полеты в регионах, граничащих с Украиной, сервис мониторинга авиаполетов Flightradar24 засек рейсы из Кольцово в аэропорт Платов.

Было свершено уже несколько полетов из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону. Рейсы выполняют «Уральские авиалинии», пишет E1.RU. Перелеты совершают Airbus A321 вместимостью 220 человек.

Компания «Уральские авиалинии» не дает комментариев касательно этих полетов. Но, судя по всему, как раз этими самолетами в зону конфликта доставляют мобилизованных. Отправки идут уже несколько дней.

Поэтому можно ожидать, что мобилизованные с Урала вскоре тоже будут на фронте, хотя с момента начала мобилизации не прошло и двух недель.

В том, что на фронт нужно бросать подкрепление, заявляли многие эксперты. Военкомы же отмечают, что по ряду военно-учетных специальностей достаточно нескольких дней подготовки.

Но, судя по ситуации, мобилизованные далеко не все отправляются в зону конфликта с уверенностью в том, что вернуся домой. Поэтому многие мобилизованные составляют генеральные доверенности на свое имущество, а также вверяют доверенным лицам право представлять их интересы в любых инстанциях. Также многие мобилизованные пишут перед отправкой на фронт завещания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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