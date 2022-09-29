В аптеках Челябинска рассказали, что закупают мобилизованные граждане России

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Мобилизованные, перед отправкой на фронт, не только приводят в порядок документы, пишут завещания, закупают спальники и термобелье, но и собирают с собой довольно большие аптечки. Об этом пишет издание «74.ru», пообщавшись с мобилизованными и сотрудниками аптек Челябинска.
Так, в Челябинске жгуты стали дефицитным товаром. Их невозможно купить даже под заказ. Сложности и с пластырями. Раскуплены почти все бинты.
Мобилизованные закупают йод, зеленку, противовирусные препараты, активированный уголь, влажные салфетки, препараты от температуры и головной боли.
Чтобы собрать такую аптечку, придется выложить несколько тысяч рублей.
Судя по всему, мобилизованные не очень надеются на то, что на фронте смогут получить сразу при необходимости медицинскую помощь, или в том, что они гарантированно получат качественно собранную аптечку при выдаче экипировки. Поэтому многие предпочитают тратить свои средства, чтобы иметь под рукой хотя бы минимум необходимых лекарств и средств, которые необходимы для оказания первой помощи при ранении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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