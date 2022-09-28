Мобилизованные выстроились в очередь к нотариусам

Мобилизованных в Екатеринбурге уже принялись отправлять самолетами на юг РФ
Мобилизованных из Екатеринбурга уже принялись отправлять в южные регионы России на самолетах. По информации местного...Подробнее
В нотариальных конторах Москвы и других российских городов наблюдаются большие очереди. Клиентами нотариусов сегодня становятся мобилизованные граждане, большинство из которых владеют собственностью или бизнесом. У большинства граждан, которые обращаются за услугой нотариуса, не наследственные дела, требующие длительной работы, а оформление доверенностей на недвижимость и автомобили. Многие нотариальные конторы уведомляют граждан о том, что ближайшая запись на следующей неделе. Однако если у мужчины есть мобилизационная повестка, то документы можно оформить без записи. В таком случае мужчину отправят к нотариусу без общей очереди.
Как сказали в одной из нотариальных контор Владимира, с повестками призывники приходят каждые 15 минут. В другой конторе напомнили перечень необходимых документов: паспорт, повестка и паспортные данные человека, на которого будет оформлена доверенность.
Отметим, что Федеральная нотариальная палата ввела льготы для мобилизованных. Это значит, что призывников освободят от оплаты услуг при обращении к нотариусам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизованных из Екатеринбурга уже принялись отправлять в южные регионы России на самолетах. По информации местного...Подробнее
Лица с определенными заболеваниями не будут мобилизованы, но им придется доказать военкомату наличие этих заболеваний....Подробнее
В Красноярске выпускник военной кафедры Сергей Заборовский оспорил повестку в военкомат в суде. Октябрьский районный...Подробнее
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился отслеживать обращения в соцсетях. Речь идет о том, что жители...Подробнее
Тысячи россиян спешат покинуть Россию из-за мобилизацию. И доказательством этому являются огромные пробки...Подробнее
Переброска «загадочных ракет» на полигоны РФ в Арктике обеспокоила Запад. Об этом пишет Авиа.про, отмечая, что США и...Подробнее
Военкомат Шалинского района Свердловской области решил не мелочиться и отправить на фронт всех молодых мужчин из...Подробнее
Бои в Харьковской области продолжаются бои, и о ситуации в районе Купянска рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он...Подробнее
В России, чтобы приобрести оружие, необходима справка от медицинской комиссии по форме № 002-О/у. Такую справку можно...Подробнее
Атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов возмутился выступлением...Подробнее
Комментировать