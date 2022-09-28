Мобилизованные выстроились в очередь к нотариусам

В нотариальных конторах Москвы и других российских городов наблюдаются большие очереди. Клиентами нотариусов сегодня становятся мобилизованные граждане, большинство из которых владеют собственностью или бизнесом. У большинства граждан, которые обращаются за услугой нотариуса, не наследственные дела, требующие длительной работы, а оформление доверенностей на недвижимость и автомобили. Многие нотариальные конторы уведомляют граждан о том, что ближайшая запись на следующей неделе. Однако если у мужчины есть мобилизационная повестка, то документы можно оформить без записи. В таком случае мужчину отправят к нотариусу без общей очереди.

Как сказали в одной из нотариальных контор Владимира, с повестками призывники приходят каждые 15 минут. В другой конторе напомнили перечень необходимых документов: паспорт, повестка и паспортные данные человека, на которого будет оформлена доверенность.

Отметим, что Федеральная нотариальная палата ввела льготы для мобилизованных. Это значит, что призывников освободят от оплаты услуг при обращении к нотариусам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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