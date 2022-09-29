Генерал-лейтенант Гурулёв назвал ошибкой использование ВС из России БТГ на широком фронте

Сегодня, 00:09

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Генерал-лейтенант Гурулёв назвал ошибкой использование ВС из России БТГ на широком фронте
Фото из открытых источников

После того как в Украине стартовала СВО, главной тактической единицей армейских подразделений РФ на поле боя стала БТГ — сводная батальонно-тактическая группировка. Эти единицы состоят из отдельных подразделений полка или бригады. Об этом пишут журналисты информационного новостного онлайн-издания «Военное обозрение». 

Массовое применение таких мобильных бригад продиктовано острой нехваткой личного состава. Поэтому командиры стали формировать хотя бы минимально укомплектованные подразделения. БТГ — батальоны, которые усилены кадрами и техникой. На сегодняшний день чем воюет Россия — батальонно-тактическими группами. Но такая тактика является основной ошибкой. А надо бы воевать полками, бригадами, дивизиями, армиями. На войне каждый обязан четко выполнять поставленную задачу, но ни в коем случае не собирать подразделения по крупицам. На фронте в 100 км один батальон мечется из угла в угол, чтобы не пропустить прорыва противника. Это объяснил генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, который высказал резкую критику об организационно-штатной структуре, сложившейся на фронте в настоящий момент. 

Он считает, что частичная мобилизация позволит вести боевые действия полноценными подразделениями, а не мелкими сводными отрядами. 

Такую позицию боевого генерала активно поддержал военный корреспондент Александр Сладков. Когда в рядах больше людей, тогда меньше потерь. Как он отметил, пополнение армии позволит сформировать резервы на всех участках ТВД, а не заниматься перегруппировкой подразделений. Также необходимо добиваться нормальной ротации личного состава: три месяца на фронте, три — дома, три — на полигоне и снова в бой. Это позволит солдатам отдохнуть, изучить новое оружие, подтянуть свои навыки. Война должна стать работой, а не повинностью, поясняет Сладков. 

Напомним, что ранее многие военные эксперты высказывали скепсис по поводу эффективности БТГ во время боевых действий на фронте протяжённостью более 1000 км.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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