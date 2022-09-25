Заместитель военного комиссара Иркутской области рассказал о мобилизации ограниченно годных

В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска
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Заместитель военного комиссара по Иркутской области Александр Лускань заявил о том, что граждане, ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья, должны информировать военкомат о своем состоянии своевременно. Он также отметил, что граждане должны сообщать в военкомат о всех изменениях по образованию и месту жительства.
Лускань рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники военкоматов. Речь идет о том, что по учетным данным военкомата граждане здоровы, а по факту у них есть масса различных заболеваний. Заместитель военного комиссара подчеркнул, что рассмотрением вопроса призыва ограниченно годных к военной службе занимаются призывные комиссии по мобилизации. Граждане должны предоставить документы, подтверждающие состояние здоровья.
Также чиновник отметил, что если повестка пришла, то это не означает мгновенный призыв. Гражданину, который получил повестку, следует явиться в военкомат, где уточнят его состояние здоровья и социальные аспекты. Только после этого будет решаться вопрос о призыве, сказал Лускань.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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