В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска
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В Екатеринбурге скупают спецодежду и туристические товары. Об этом сообщает E1.RU, отмечая, что ажиотажный спрос на обувь и одежду защитного цвета, спальные мешки и другие туристические товары вырос после того как в стране президент Владимир Путин объявил мобилизацию.
Закупают термобелье, флисовые кофты, трекиновые ботинки. Раскупают влагозащитные костюмы, жилетки, коврики, сидушки. Раскупают даже флаги, термосы, ложки и вилки. Также разбирают тактические очки. Также в дефиците в городе уже палатки, спальные мешки, сухое топливо.
Все это покупают мужчины, которым вручили повестку для отправки на фронт, либо те, которые понимают, что их могут тоже мобилизовать.
«Заранее скупают, потому что потом не будет. Много заявок от крупных предприятий, у которых мобилизуют работников», - рассказал продавец магазина «Сплав».
Судя по всему, мобилизованные не очень надеются на то, что Минобороны обеспечит их теплой одеждой, обувью, и выдаст спальники или другие вещи, которые могут понадобиться на фронте. И видео, которые начали распространяться по Сети в последние дни, действительно заставляют многих задуматься, об уровне обеспечения мобилизованных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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