Как проходит частичная мобилизация в Краснодарском крае

21 сентября лидер государства Владимир Путин выступил с объявлением на всей территории РФ частичной мобилизации. Очереди из резервистов стояли перед военкоматами уже утром следующего дня. Несколько позже появились нарекания о нарушениях процедуры призыва. Об этом сообщают корреспонденты информационного новостного онлайн-издания Юга.ру.

Вот одна из множества таких историй. В редакцию издания Юга.ру обратилась девушка Юлия из Краснодара. Она рассказала о том, что её 36-летнему супругу на предприятие из военкомата прислали повестку. В документе было прописано: призыв на сборы. Работа мужа связана с удалённым программированием. Он не служил в армии, соответственно, никакого боевого опыта не имеет. Военной кафедры в его вузе также не было. В отделе кадров предприятия мужчина взял документ. На следующий день он был в военкомате. Человек пребывал в уверенности: он будет призван в качестве специалиста. Но сотрудники военкомата толком ничего не объяснили. Отправили домой за необходимыми вещами и приказали через несколько часов вернуться. Девушка говорит, что его отвезли в военную часть в Молькино.

«Уже сутки, как он там. По сути, вопреки своим заявлениям и критериям отбора, указанным Министерством обороны, повестки вручают всем подряд и в части распределяют тоже всех: не служивших, без боевого опыта, старше 35 лет. И что самое непонятное — узких специалистов, как моего мужа, записывают стрелками», — возмущается собеседница.

По её словам, телефон у супруга не забрали, но общение с ним редкое. Никакой конкретной информации по срокам отправки на фронт и местам службы тоже нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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