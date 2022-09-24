В аэропорту Тюмени у мужчин требуют справки из военкомата

В приемной гендиректора тюменского аэропорта «Рощино» рассказали о новых ограничениях для мужчин, желающих вылететь за границу. Согласно нововведениям, которые вступили в силу со вчерашнего дня, каждый пассажир, подпадающий под мобилизацию, должен предъявить справку из военкомата. Это требование распространяется только на международные рейсы. Как пояснили в «Рощино», новшество было введено в связи с требованием пограничного управления.

Одна местная жительница рассказала, что ее мужа не пустили на поезд в Москву без справки из военкомата. Журналисты обратились в РЖД, чтобы узнать о новых правилах, но там посоветовали выяснить этот вопрос, позвонив на горячую линию по номеру 122. Оператор горячей линии ответил, что перед планированием поездки нужно обратиться в военкомат, где расскажут о дальнейших действиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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