В Кургане первые мобилизованные отправились к пунктам назначения

26 сентября в Кургане колонны автобусов увезли первых мобилизованных граждан, повестки которым выдали еще на прошлой неделе. Военнослужащие, подлежащие призыву, отбыли по месту назначения.

Первые мобилизованные стали подходить к городскому военкомату к 8 часам утра. С ними была проведена беседа, а через несколько часов их посадили в автобусы. Начальник отдела военного комиссариата по Кургану Сергей Васильев выступил перед призывниками с напутственной речью. Он поблагодарил мобилизованных от правительства региона, главы Кургана, от всего населения города за их готовность выполнить задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.

Отметим, на границе России и Казахстана на территории Зауралья попытки проезда граждан, подлежащих мобилизации, пресекаются. Им разъясняют необходимость обратиться в военкомат. В целом ситуация на курганском участке границы с Казахстаном спокойная.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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