С начала мобилизации в России резко увеличился спрос на турпоездки россиян в Казахстан

Сегодня, 13:19

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С начала мобилизации в России резко увеличился спрос на турпоездки россиян в Казахстан
Фото из открытых источников

Сейчас Казахстан, сосед России, вдруг стал для граждан Урала чересчур манящим туристическим государством. Все частные перевозчики, формирующие туры, говорят о небывалом наплыве туристов. Путешественников даже не останавливают цены, которые от такого ажиотажа поднялись ориентировочно в 3 раза. О такой ситуации журналисту издания E1.RU рассказал предприниматель в сфере туризма, путешествий и экскурсий Даниил. 

«Стоимость одного автобусного места — 20 тыс. рублей, всего в машине 8 мест. У перевозчиков микроавтобусы ухоженные, чистые», — рассказал бизнесмен. «Данные туры возникли после того, как в России 21-го сентября объявили ЧМ? — Да. — Много таких охотников путешествовать? — Ежедневно по 5 микроавтобусов лишь из одного Екатеринбурга мотается. Из Челябинска тоже. Из Тюмени по 2 машины каждый день. — Официально такие туры считаются туристическими? — Да». 

У уральцев резко вырос интерес к осмотру казахских степей. Как проходит день в этих экскурсиях по Казахстану? Клиент приезжает на место, там ему предоставляют обед. Люди после дороги сначала отдыхают. Затем их всех везут, оформляют прописку и ИНН. После этого свободное время для наслаждения городом (Астана, например) и его достопримечательностями. 

Огромные очереди из желающих выехать из страны образовались в первые же дни после начала частичной мобилизации. Журналисты с портала 74.RU показывали, какая обстановка сложилась на КПП в поселке Бугристое на границе Челябинской области с Казахстаном. Бесконечный поток наблюдался и в Палласовском районе Волгоградской области (который также граничит с Казахстаном).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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