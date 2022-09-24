Матросу из Ростова запретили выходить в рейс из-за мобилизации

Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой
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Военный комиссариат по Ленинскому и Кировскому районам Ростова не разрешил 38-летнему моряку запаса покидать страну. Мужчина, который работает в торговом флоте, намеревался уйти в рейс, но в выдаче справки военкомат ему отказал.
По словам ростовчанина, который состоит на воинском учете в качестве механика тылового дизель-генератора, повестки он пока не получал, но 23 сентября явился в районный военкомат, чтобы получить документ, разрешающий отъезд за границу.
Однако сотрудник военкомата рекомендовал мужчине сидеть дома и ждать, так как его могут призвать. На ростовской горячей линии мужчине ответили, что данные о справках стоит уточнить в районном военкомате.
Теперь ростовчанину только остается обратиться к юристам, чтобы добиться выдачи справки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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