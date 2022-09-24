В Сети обсуждают видео с человеком, которого выносят на носилках из призывного пункта в Котласе

Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой
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Накануне в Сети появились кадры, на которых видно, как из призывного пункта в Котласском ДК (Архангельская область) выносят человека на носилках. За кадром говорят, что ему, вероятно, стало плохо. Пользователи сети высказывают свои предположение о том, что недомогание призывника объясняется естественной реакцией перед неизвестностью. Также говорят о том, что у человека мог быть приступ эпилепсии.
Вчера СМИ сообщили о том, что призывников из Котласа вместе с мобилизованными из Коряжмы после проверочных процедур направят в Архангельск.
24 сентября из Архангельска уже отправили первую группу мобилизованных. Утром их собрали в пункте сбора во дворце спорта. А вечером того же дня часть мобилизованных провожали в учебный центр Санкт-Петербурга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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