59-летний стоматолог с заболеваниями попал под мобилизацию РФ в Свердловской области

59-летний стоматолог из Свердловской области будет служить на фронте.

Его мобилизовали в Свердловской области и родные пытаются добиться того, чтобы военкомат отменил решение о его мобилизации.

Александр Иванович до мобилизации жил в Шале. Он прошел в молодости срочную службу, военную кафедру и сборы, но не участвовал в боевых действиях. Тем не менее, военкомат посчитал его кандидатуру подходящей для того, чтобы отправить в окопы, пишет E1.RU. Сейчас мужчина проходит подготовку в учебном центре в Елани.

«Медкомиссия признала всех годными, невзирая на возраст и состояние здоровья. Папа успел взять с собой небольшое количество медпрепаратов, которые вынужден регулярно принимать. Чем человек в 59 лет, с хроническими заболеваниями и без хорошей физической подготовки, сможет помочь в спецоперации?» - спрашивает дочь мобилизованного стоматолога.

Военкоматам по всей стране, судя по всему, сейчас лишь бы выполнить план. А в итоге это может создать проблемы уже на фронте, ведь отправляют в окопы людей, которым уже далеко за 50 и без опыта участия в боевых действиях.

Пока же, по словам экспертов, всем мужчинам лучше закупить удобную обувь и теплую одежду защитного цвета. Не лишнее будет иметь спальный мешок, а также можно приобрести сухпайки, чтобы взять с собой, когда придет повестка.

Также следует привести в порядок документы, объяснить доверенному лицу, как проводить ежемесячные платежи. Не лишне будут составить список друзей и родных, которых необходимо будет уведомить о смерти, ведь мобилизованных отправляют на фронт. Поэтому также советуют эксперты составить завещание и оформить генеральную доверенность, чтобы доверенное лицо могло представлять интересы мобилизованного в любых структурах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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