Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой
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В Уфе пришлось открыть Центр помощи для ошибочно мобилизованных граждан.
Судя по всему, масштабы проблемы ошибочно призванных для отправки на фронт разрослись. При единичных случаях никто не будет организовывать в регионе Центр помощи для урегулирования таких инцидентов. В открытом Центре помощи действует горячая линия – 8 (347) 273-55-44.
Военкоматы, жалуются жители региона, рассылают повестки всем, и не особо проверяют потом документы тех, кто пришел по повестке. На полигоны, а потом и на фронт, они отправляют многодетных отцов, лиц в возрасте старше 55 лет, людей с различными заболеваниями и даже инвалидностью.
По закону отсрочку от мобилизации имеют студенты очной и очно-заочной формы обучения, а также сотрудники организаций, которые задействованы в разработке и внедрении в области IT, сотрудники российских операторов связи и организаций, занятых обеспечением безопасности и функционирования сооружений связи, центров обработки данных и линии связи общего пользования.
Также нельзя мобилизовать непригодных по состоянию здоровья, занятых постоянным уходом за членом семьи инвалидом 1 группы и у кого на иждивении 4 и более детей младше 16 лет.
Тем же, кто не попадает в эти категории, даже если повестка еще не пришла, лучше заранее подготовиться. Юристы советуют всем мужчинам не полениться и оформить на доверенное лицо доверенность на имущество и счета, лучше даже выдать генеральную доверенность, которая предоставляет право представлять их интересы в любых структурах. Также не лишним будет перед отправкой на фронт написать завещание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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