В Свердловской области призвали 60-летнего стоматолога с хроническими заболеваниями

На фронт из Свердловской области военкомат отправляет 60-летнего стоматолога с хроническими заболеваниями. Об этом случае рассказывает E1.RU.

Изданию удалось пообщаться с родными мобилизованного стоматолога. Они сообщили, что мужчина действительно прошел срочную службу, военную кафедру и сборы, но в боевых действиях никогда не участвовал. Повестка ему пришла 22 сентября, и его, несмотря на возраст и заболевания, мобилизовали. Он пока еще в учебном центре в Елани.

«Все медзаключения были с собой. Медкомиссия признала всех годными, невзирая на возраст и состояние здоровья. Папа успел взять с собой небольшое количество медпрепаратов, которые вынужден регулярно принимать», - рассказал его дочь.

Судя по всему, поедет на фронт 59-летний врач из Асбесте, а с ним отправится в окопы и 57-летний уралец, даже не проходивший срочную службу, несмотря на то, что он ухаживает за женой-инвалидом.

Сообщения о таких мобилизованных поступают из разных уголков страны. Возможно какую-то часть родные смогут вернуть, оббивая пороги всех возможных инстанций. Но немало их попадет на фронт. И, как говорят многие юристы, мобилизованным сейчас следует оформлять на родных генеральные доверенности, а также не забывать писать завещания, поскольку они все же едут в горячую точку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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