Челябинский омбудсмен начала прием обращений по нарушениям порядка мобилизации

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Мобилизация по всей стране продолжается, но то, как она проводится, вынуждает самих мобилизованных и их родных обращаться в различные структуры, для того, чтобы исправить ошибки, допущенные военкоматами.
В Челябинской области аппарат уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко открыл даже горячую линию для мобилизованных и их родных, пишет Агентство новостей «Доступ».
По горячей линии можно сообщить о возникшей проблеме, а также записаться на прием, который будет проходить с 08:30 до 17:30 без предварительной записи по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 51-А.
«Если вы столкнулись с нарушением законодательства о мобилизации, обращайтесь – с каждым случаем будем работать индивидуально», – обещает Сударенко.
Стоит отметить, что юристы советуют перед отправкой на фронт мобилизованным подготовить ряд документов, которые в дальнейшем могут существенно упростить их родным урегулирование ряда проблем. Так, стоит написать генеральную доверенность на лицо, которое в дальнейшем сможет представлять все интересы мобилизованного в любых финансовых и государственных структурах. Важно также перед отправкой на фронт составить завещание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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