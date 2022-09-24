Военкомат сообщил, будут ли кормить мобилизованных РФ в пути из Архангельска в учебный пункт

Сегодня, 08:44

0

Image 16+
Военкомат сообщил, будут ли кормить мобилизованных РФ в пути из Архангельска в учебный пункт
Фото из открытых источников

Мобилизация проходит с 21 сентября по всей России по решению президента Владимира Путина.

Тысячи мужчин забирают на фронт на территорию Украины из разных уголков страны, пишет 29.ru. Мобилизация не коснулась только Чечни, поскольку глава региона Рамзан Кадыров решил ее не проводить.

Из разных регионов поступают сообщения о качестве обеспечения мобилизованных. И далеко не всегда, как оказалось, военкоматы готовы обеспечить тех, кого забирают на фронт, всем необходимым. Например, в Волгоградской области мобилизованные скупают обувь и одежду защитного цвета, а также спальные мешки.

Жители Архангельской области успели поинтересоваться у сотрудников военкоматов будут ли кормить мобилизованных в дороге к тренировочным базам. В военкоматах пообещали, что мобилизованным в пути выдадут индивидуальный рацион. По месту прибытия им будет обеспечено трехразовое питание.

Отметим, юристы советуют мобилизованным заботиться не только о питании и одежде. Важно также перед отправкой на фронт написать завещание, и оформить доверенность на лицо, которое сможет в дальнейшем представлять интересы мобилизованного.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

59-летний стоматолог с заболеваниями попал под мобилизацию РФ в Свердловской области

Сегодня, 10:44

В Уфе пришлось открыть Центр помощи для ошибочно мобилизованных граждан

Сегодня, 10:09

В Свердловской области призвали 60-летнего стоматолога с хроническими заболеваниями

Сегодня, 09:54

Челябинский омбудсмен начала прием обращений по нарушениям порядка мобилизации

Сегодня, 09:14

Губернатор Новосибирской области рассказал, как проходит частичная мобилизация в регионе

Сегодня, 08:44

Военкомат сообщил, будут ли кормить мобилизованных РФ в пути из Архангельска в учебный пункт

Сегодня, 08:44

В Башкирии сообщили о выплатах добровольцам, решившим отправиться в зону СВО

Сегодня, 08:04

Призывники из Свердловской области показали свои повестки которые вручали

Сегодня, 08:04

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что в регионе были допущены ошибки при проведении мобилизации

Вчера, 20:44

Мобилизация в Поморье: дадут ли пользоваться телефоном в пункте сбора и потом — на службе

Вчера, 20:44

Попавшим под мобилизацию объяснили, что делать в случае болезни

Вчера, 18:34

В Челябинске ажиотаж у офисов нотариусов

Вчера, 16:24

Мобилизованные смогут взять с собой только кнопочный телефон

Вчера, 16:24

Военный комиссар Самарской области объяснил гражданам, почему приходит так много повесток

Вчера, 15:59

На Урале мобилизовали 59-летнего хирурга, перенесшего рак

Вчера, 15:19

В Тогучинском районе Новосибирской области проходит мобилизация

Вчера, 11:04

Могут ли призвать по мобилизации, если не служил «срочку»

Вчера, 09:49

В Ярославле продолжают рассылать повестки на военные сборы, которые уже отменили

Вчера, 08:44

В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска

Вчера, 08:34

От Арктики до Сирии: чем запомнился ушедший в отставку генерал Булгаков

24-09-2022, 21:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой

Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой

24-09-2022, 13:59

0

Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку,...

Подробнее
В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска

В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска

Вчера, 08:34

0

На территории города Архангельска в субботу, 24 сентября, состоялся первый сбор призывников. Он проходил в рамках ЧМ,...

Подробнее
Военный комиссар Самарской области объяснил гражданам, почему приходит так много повесток

Военный комиссар Самарской области объяснил гражданам, почему приходит так много повесток

Вчера, 15:59

0

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин разъяснил жителям региона, обеспокоенным количеством повесток,...

Подробнее
Мужчины у военкоматов рассказали о призыве в рамках частичной мобилизации в Новосибирске

Мужчины у военкоматов рассказали о призыве в рамках частичной мобилизации в Новосибирске

24-09-2022, 12:24

0

Издание «АиФ-Новосибирск» пообщалось с местными жителями у военкоматов и рассказало о том, что они думают о призыве на...

Подробнее
В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

24-09-2022, 18:29

0

По территории Польши массово перемещаются военная техника и войска США. Телеграмм-блог «Топор Live» опубликовал видео,...

Подробнее
В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

23-09-2022, 15:39

0

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил. Об этом рассказывает телеграм-канал радио...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Ярославле продолжают рассылать повестки на военные сборы, которые уже отменили

В Ярославле продолжают рассылать повестки на военные сборы, которые уже отменили

Вчера, 08:44

0

В Ярославле продолжают рассылать повестки на военные сборы, которые уже отменили. Об этом жители города рассказывают в...

Подробнее
В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

23-09-2022, 13:59

0

В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...

Подробнее
В Нижнем Тагиле военный комиссариат обратился к призывникам через паблик городской администрации

В Нижнем Тагиле военный комиссариат обратился к призывникам через паблик городской администрации

24-09-2022, 16:04

0

В Нижнем Тагиле военный комиссариат обратился к призывникам через паблик городской администрации и заявил, что те...

Подробнее
В Челябинске ажиотаж у офисов нотариусов

В Челябинске ажиотаж у офисов нотариусов

Вчера, 16:24

0

В Челябинске наблюдается ажиотаж у офисов нотариусов. 25 сентября там выстроились огромные очереди, так что сегодня к...

Подробнее