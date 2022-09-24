Военкомат сообщил, будут ли кормить мобилизованных РФ в пути из Архангельска в учебный пункт

Мобилизация проходит с 21 сентября по всей России по решению президента Владимира Путина.

Тысячи мужчин забирают на фронт на территорию Украины из разных уголков страны, пишет 29.ru. Мобилизация не коснулась только Чечни, поскольку глава региона Рамзан Кадыров решил ее не проводить.

Из разных регионов поступают сообщения о качестве обеспечения мобилизованных. И далеко не всегда, как оказалось, военкоматы готовы обеспечить тех, кого забирают на фронт, всем необходимым. Например, в Волгоградской области мобилизованные скупают обувь и одежду защитного цвета, а также спальные мешки.

Жители Архангельской области успели поинтересоваться у сотрудников военкоматов будут ли кормить мобилизованных в дороге к тренировочным базам. В военкоматах пообещали, что мобилизованным в пути выдадут индивидуальный рацион. По месту прибытия им будет обеспечено трехразовое питание.

Отметим, юристы советуют мобилизованным заботиться не только о питании и одежде. Важно также перед отправкой на фронт написать завещание, и оформить доверенность на лицо, которое сможет в дальнейшем представлять интересы мобилизованного.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700