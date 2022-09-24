В Башкирии сообщили о выплатах добровольцам, решившим отправиться в зону СВО

Вопрос выплат для мобилизованных волнует граждан, которые отправляются на фронт, и их родных.

В Башкирии рассказали о том, какие выплаты будут начислены тем, кого мобилизуют, и тем, кто добровольно решит отправиться в зону проведения «военной спецоперации».

Сейчас добровольцам платят единовременное пособие в размере 200 тыс. рублей. Его начисляют не сразу, а через 90 дней после заключения контракта. Также, независимо от местонахождения, добровольцам платят суточные в размере 2 тыс. рублей.

Есть и федеральные выплаты для добровольцев. Они составляют не менее 220 тыс. рублей. По 8 тыс. рублей платят за каждый день ведения активных боевых действий.

В случае тяжелого ранения бойцу выплатят 3,29 млн рублей, тем же, кто будет легко ранен, начислят по 3,07 млн рублей.

Родным военнослужащего в случае его гибели выплатят 12,4 млн рублей.

Ранее уже сообщалось, что мобилизованных будут приравнивать к контрактникам, то есть, они также смогут получать такие выплаты.

Стоит отметить, что юристы рекомендуют мужчинам перед отправкой на фронт обязательно оформить доверенность на кого-то из близких, кто сможет в дальнейшем представлять во всем их интересы. Также рекомендуется оформить и завещание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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