Призывники из Свердловской области показали свои повестки которые вручали

Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой
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Мобилизация с 21 сентября по решению президента РФ Владимира Путина проходит по всей стране. Забирают мужчин на фронт и в Свердловской области.
Читатели E1.RU прислали изданию фотографии повесток, которые вручали их родным.
Матери и жены, сестры, другие родственники мобилизованных пытаются выяснить, законно ли забрали на фронт их родных. Многие рассказывают, что по повестке забирают тех, кто не служил и не имеет никакого боевого опыта. Среди мобилизованных, судя по всему, очень много мужчин старше 40 лет.
Со слов одного из мобилизованных, его вызвали по повестке, хотя у него ВИЧ. ВИЧ-инфицированные относятся к последней категории годности «Д» и не подлежат мобилизации.
Забирают даже тех, кто не служил в российской армии, но имеет военно-учетные специальности. Повестки присылают людям с эпилепсией, тех, кто не подходит по возрасту. В учебный центр отправили даже 59-летнего стоматолога без боевого опыта и с целым набором хронических заболеваний.
Учитывая то, как проходит мобилизация, а также с учетом интенсивности боев на территории Украины, юристы и нотариусы уже рекомендуют мужчинам составлять завещания и генеральные доверенности, по которым доверенное лицо могло бы представлять их интересы. Эти документы, объясняют специалисты, помогут родным мобилизованного, если он погибнет или пропадет без вести.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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