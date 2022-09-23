Попавшим под мобилизацию объяснили, что делать в случае болезни

Российские граждане, которым из военкомата направлена повестка, но они в тот период были на больничном листе, обязаны сообщить об этом в военкомат по адресу своей регистрации любым доступным способом коммуникации, сообщает издание РИАМО. Прибыть в свой военкомат подобные граждане обязаны по факту выздоровления. По прибытии в военкомат эти люди обязаны предъявить больничный лист. В том случае, когда призывник не сможет предъявить никаких объясняющих документов, резервиста признают уклонистом.

Аналогичная ситуация и с вирусом SARS-CoV-2. Если у призывника положительный тест на Covid-19, в этом случае ему ехать в военкомат запрещено. Он может обратиться за медицинской помощью, а после окончания лечения предоставить в военкомат листок нетрудоспособности.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Она касается резервистов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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