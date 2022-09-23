В Челябинске ажиотаж у офисов нотариусов

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В Челябинске наблюдается ажиотаж у офисов нотариусов. 25 сентября там выстроились огромные очереди, так что сегодня к нотариусу не попасть. Проблему усугубляет тот факт, что наплыв граждан наблюдается в выходной, когда в городе работает всего три нотариальных конторы. По мнению юристов, это связано с мобилизацией и отъездом граждан за границу.
Судя по всему, все делают доверенности на имущество. Большинство клиентов - мужчины призывного возраста и их родственники.
Как заявили юристы, такая процедура, как оформление генеральной доверенности, осуществляется при длительном отъезде. Такой документ дает право родственникам пользоваться имуществом доверенного лица в его отсутствие или после его смерти, заявил директор консалтингового агентства «Советник» Константин Берсенев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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