Мобилизованные смогут взять с собой только кнопочный телефон

Граждане Российской Федерации, мобилизованные на основании объявленной в государстве ЧМ, имеют право взять с собой по прибытии в армейские подразделения лишь простые кнопочные телефоны. Об этом сообщили журналисты информационного новостного онлайн-издания РИАМО.

Пользоваться смартфонами призванным резервистам категорически запрещено из соображений безопасности нахождения в зоне проведения боевых действий.

«Ввиду соображений безопасности использовать в местах дислокации воинских частей, армейских подразделений, боевых формирований конструктивно сложные телефоны, имеющие расширенные мультимедийные возможности, мощные камеры и выход в Сеть интернет (смартфоны) категорически запрещено», — указывается в сообщении.

Вместе с тем каждый призванный военнослужащий имеет полное право взять с собой на место службы обычный кнопочный телефон старого образца. Этот аппарат по прибытии в воинское подразделение необходимо будет сдать ответственному лицу. Телефон будет храниться в установленном месте. В определённое время телефон будет выдаваться военнослужащему для связи с семьёй. Также мобилизованным лицам нельзя делать фото и видео в местах дислокации подразделений.

Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. Планируют призвать 300 тыс. человек из запаса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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