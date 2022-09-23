Мобилизованные смогут взять с собой только кнопочный телефон

Сегодня, 16:24

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Мобилизованные смогут взять с собой только кнопочный телефон
Фото из открытых источников

Граждане Российской Федерации, мобилизованные на основании объявленной в государстве ЧМ, имеют право взять с собой по прибытии в армейские подразделения лишь простые кнопочные телефоны. Об этом сообщили журналисты информационного новостного онлайн-издания РИАМО. 

Пользоваться смартфонами призванным резервистам категорически запрещено из соображений безопасности нахождения в зоне проведения боевых действий. 

«Ввиду соображений безопасности использовать в местах дислокации воинских частей, армейских подразделений, боевых формирований конструктивно сложные телефоны, имеющие расширенные мультимедийные возможности, мощные камеры и выход в Сеть интернет (смартфоны) категорически запрещено», — указывается в сообщении. 

Вместе с тем каждый призванный военнослужащий имеет полное право взять с собой на место службы обычный кнопочный телефон старого образца. Этот аппарат по прибытии в воинское подразделение необходимо будет сдать ответственному лицу. Телефон будет храниться в установленном месте. В определённое время телефон будет выдаваться военнослужащему для связи с семьёй. Также мобилизованным лицам нельзя делать фото и видео в местах дислокации подразделений. 

Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. Планируют призвать 300 тыс. человек из запаса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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