Мобилизованные смогут взять с собой только кнопочный телефон

Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой
Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку,...Подробнее
Граждане Российской Федерации, мобилизованные на основании объявленной в государстве ЧМ, имеют право взять с собой по прибытии в армейские подразделения лишь простые кнопочные телефоны. Об этом сообщили журналисты информационного новостного онлайн-издания РИАМО.
Пользоваться смартфонами призванным резервистам категорически запрещено из соображений безопасности нахождения в зоне проведения боевых действий.
«Ввиду соображений безопасности использовать в местах дислокации воинских частей, армейских подразделений, боевых формирований конструктивно сложные телефоны, имеющие расширенные мультимедийные возможности, мощные камеры и выход в Сеть интернет (смартфоны) категорически запрещено», — указывается в сообщении.
Вместе с тем каждый призванный военнослужащий имеет полное право взять с собой на место службы обычный кнопочный телефон старого образца. Этот аппарат по прибытии в воинское подразделение необходимо будет сдать ответственному лицу. Телефон будет храниться в установленном месте. В определённое время телефон будет выдаваться военнослужащему для связи с семьёй. Также мобилизованным лицам нельзя делать фото и видео в местах дислокации подразделений.
Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. Планируют призвать 300 тыс. человек из запаса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку,...Подробнее
Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин разъяснил жителям региона, обеспокоенным количеством повесток,...Подробнее
На территории города Архангельска в субботу, 24 сентября, состоялся первый сбор призывников. Он проходил в рамках ЧМ,...Подробнее
Издание «АиФ-Новосибирск» пообщалось с местными жителями у военкоматов и рассказало о том, что они думают о призыве на...Подробнее
По территории Польши массово перемещаются военная техника и войска США. Телеграмм-блог «Топор Live» опубликовал видео,...Подробнее
В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются,...Подробнее
В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил. Об этом рассказывает телеграм-канал радио...Подробнее
В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...Подробнее
В Ярославле продолжают рассылать повестки на военные сборы, которые уже отменили. Об этом жители города рассказывают в...Подробнее
В Нижнем Тагиле военный комиссариат обратился к призывникам через паблик городской администрации и заявил, что те...Подробнее
Комментировать