Военный комиссар Самарской области объяснил гражданам, почему приходит так много повесток

Сегодня, 15:59

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Военный комиссар Самарской области объяснил гражданам, почему приходит так много повесток
Фото из открытых источников

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин разъяснил жителям региона, обеспокоенным количеством повесток, которые приходят мужчинам. Известно, что первые партии мобилизованных уже отправились в Рощинский. 

По словам Вдовина, чтобы обеспечить стопроцентное выполнение задания в установленные сроки, оповещаются чуть больше граждан, которые находятся в запасе. К примеру, гражданина, который должен быть призван в рамках частичной мобилизации, на месте нет или он болен. Вместо надо подобрать другого человека, который в установленный срок прибудет к местам укомплектования формирований подразделений и воинских частей, пояснил военный комиссар. 

Он также упомянул, что прежде всего предписано вызывать граждан до 35 лет. Призываются солдаты, сержанты и прапорщики в возрасте до 50 лет, если речь идет о младших офицерах, и полковники до 60 лет. Мобилизации подлежат выпускники военно-учебных центров при гражданских вузах, получившие воинские звания, если они приписаны к конкретной воинской части. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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