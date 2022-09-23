Военный комиссар Самарской области объяснил гражданам, почему приходит так много повесток

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По словам Вдовина, чтобы обеспечить стопроцентное выполнение задания в установленные сроки, оповещаются чуть больше граждан, которые находятся в запасе. К примеру, гражданина, который должен быть призван в рамках частичной мобилизации, на месте нет или он болен. Вместо надо подобрать другого человека, который в установленный срок прибудет к местам укомплектования формирований подразделений и воинских частей, пояснил военный комиссар.
Он также упомянул, что прежде всего предписано вызывать граждан до 35 лет. Призываются солдаты, сержанты и прапорщики в возрасте до 50 лет, если речь идет о младших офицерах, и полковники до 60 лет. Мобилизации подлежат выпускники военно-учебных центров при гражданских вузах, получившие воинские звания, если они приписаны к конкретной воинской части.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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