На Урале мобилизовали 59-летнего хирурга, перенесшего рак

Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой
Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку,...Подробнее
В Асбесте 59-летнему хирургу, у которого есть хронические заболевания, на работе вручили повестку.
Виктору Степановичу Дьячку, хирургу с 36-летним стажем более трех десятков лет назад лет назад, после окончания военной кафедры медицинского института присвоили звание младшего офицера. Медкомиссию не смутил тот факт, что у мужчины целый букет недугов: мочекаменная болезнь, астигматизм, варикоз и гипертония, в прошлом у него был рак кожи.
24 сентября, в день, когда хирургу вручили повестку, его уволили и обязали явиться к военкому на следующий день с вещами. На горячей линии по мобилизации сказали, что он не должен быть призван. Дочь Виктора Степановича рассказала, что отца уже увезли в часть в Елань. Девушка написала обращение в прокуратуру, губернатору и даже президенту, а также она постоянно звонила в областной военкомат. Вскоре девушке позвонил отец и сказал, что его обещали отпустить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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