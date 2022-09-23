В Тогучинском районе Новосибирской области проходит мобилизация

По решению президента РФ Владимира Путина по всей стране с 21 сентября проводится мобилизация, и мужчин отправляют на фронт также с Тогучинского района Новосибирской области.

Заместитель главы администрации Николай Бориков заявил, что мобилизационные мероприятия уже проводятся и будут продолжаться. Он не смог назвать количество мобилизованных, заявив, что такую информацию может дать глава Тогучинского района или военный комиссар, пишет НГС. Но журналистам не удалось дозвониться ни к главе района, ни к военному комиссару Тогучинского, Мошковского и Болотинского районов.

В соцсетях уже рассказывают о том, как из небольших поселков на фронт забирают всех мужчин от 19 до 60 лет. Также полно историй, когда мобилизуют тех, кто никогда не служил, на сборах был более 30 лет назад и имеет целый букет различных заболеваний. Успеют ли эти случаи разобрать контролирующие органы до того, как человек попадет на фронт, и, возможно даже погибнет, власти не говорят.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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