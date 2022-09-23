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В Ярославле продолжают рассылать повестки на военные сборы, которые уже отменили. Об этом жители города рассказывают в соцстеях, публикуя фотографии повесток, которые им присылали из военкоматов.
В повестках указано, что военные сборы будут проходить с 26 сентября по 9 октября. Те, кто получил такие повестки, должны прийти на сборные пункты, пишет 76.RU.
Жительница Ростова Великого рассказала, что в военкомате ей заявили, что по этим повесткам все равно необходимо идти в военкоматы, поскольку идет мобилизация. Все, кто получил повестки, будут отправлены в зону проведения «военной спецоперации».
При этом корреспондент 76.RU позвонил на горячую линию по мобилизации и ему не дали ответа касательно того, действительно ли повестка на сборы по мобилизации.
Эксперты напоминают, что повестки должны вручаться лично в руки под подпись после проверки документов.
В России с 21 сентября проводится мобилизация. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. Стоит отметить, что в Чечне мобилизация не будет проходить, о чем уже сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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