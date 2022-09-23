В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска

Сегодня, 08:34

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В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска
Фото из открытых источников

На территории города Архангельска в субботу, 24 сентября, состоялся первый сбор призывников. Он проходил в рамках ЧМ, объявленной президентом страны 21 сентября. 

Представитель городского военкома рассказал о том, что в общей сложности из города будет набор ориентировочно 150 резервистов. Их проводы близкие сопровождают слезами — пока не совсем понятно, чем конкретно будут теперь заниматься их отцы и мужья. 

В военкомате корреспонденту издания 29.RU объяснили, что все люди, которых в эти дни призывают в ряды вооружённых сил по ЧМ, сейчас не пойдут на передовую. Всех призванных резервистов поначалу собрали в пункте сбора в городском Дворце спорта. Там прошла сверка документов. Затем их увезли на пункт сбора Архангельской области. В Архангельске он расположен на улице Шубина. Всех сегодняшних призывников отправят в Северную столицу, город Санкт-Петербург — там их будут готовить к службе на базе учебного центра Министерства обороны РФ. 

Эта учёба необходима для эффективной военной подготовки и боевого слаживания. Она проводится с учётом недавнего опыта, уже полученного российскими войсками в специальной военной операции. Период такой подготовки ориентировочно от 2 недель до 30 дней. Есть отдельные случаи — когда новобранцы проходят обучение до трех месяцев. 

После этого обучения призванные лица попадают в часть-формирователь — такая перспектива для войск территориальной обороны. 

Как объяснили военкоматовские спикеры, главная задача вновь призванных бойцов — охрана и оборона различных объектов Министерства обороны, если они попадут ближе к границе, то взамен тех бойцов, которых задействовали на передовой. То есть основная их функциональная обязанность на службе в данный момент, как еще раз подчеркивают в военкомате, — именно территориальная оборона. Вероятность попасть на передовую в непонятной перспективе есть, но сейчас это сложно прогнозировать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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