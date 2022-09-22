На Урале открываются мобилизационные пункты

В Свердловской области открываются временные пункты мобилизации. Как правило, их размещают во Дворцах культуры, поскольку многие военкоматы не способны вместить в себя большое количество призывников. К тому же толпы мобилизованных не должны стоять на улице у военкомата, так как они могут вызывать панику у местного населения. Такие пункты уже заработали в Верхней Пышме и Ирбите. По словам сотрудников учреждения, с повестками туда направляют призывников из поселков и отдаленных районов.

Из-за мобилизации в военкоматах региона были отменены выходные. Многих военнослужащих в запасе обязали явиться в приемный пункт 24 и 25 сентября. Там они пройдут медкомиссию, затем их отправят в Елань.

Ранее врио свердловского военкома Сергей Чирков рассказал о том, какие военно-учетные специальности больше всего нужны армии. По его словам, набирают граждан, которые служили в мотострелковых, танковых, инженерно-саперных и артиллерийских войсках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700